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Jordbävningarna i VenezuelaOmni förklarar

Chávez miljonprogram i ruiner – ny smäll mot ekonomin

Personer ur Venezuelas nationalgarde intill ett raserat hus i Catia La Mar. (Fernando Vergara /AP/TT)

Miljonprogrammen med bostäder var en viktig del av socialistrevolutionen i Venezuela. Nu finns flerfamiljshusen bland de som kollapsat i landets värsta jordbävningskatastrof på över ett sekel.

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