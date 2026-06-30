Jordbävningarna i Venezuela • Omni förklarar
Chávez miljonprogram i ruiner – ny smäll mot ekonomin
Miljonprogrammen med bostäder var en viktig del av socialistrevolutionen i Venezuela. Nu finns flerfamiljshusen bland de som kollapsat i landets värsta jordbävningskatastrof på över ett sekel.
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