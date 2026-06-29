Chef för häkte åtalas för rattfylla efter trafikolycka
En chef på häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter en trafikolycka, skriver GP. Vittnen ska ha sett en bil som vinglat och larmat polisen.
– Till slut blir det en kollision, personen kör in i ett räcke och backar in i en annan bil, säger åklagaren Thomas Willén till tidningen.
Personen erkänner händelseförloppet, men nekar till brott eftersom att denne inte ska ha haft uppsåt till olyckan.
Chefen togs ur tjänst i mars tidigare i år, men Kriminalvården var fåordig kring orsaken.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen