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Arkivbild. (ADAM IHSE / EXPONERA / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Chef för häkte åtalas för rattfylla efter trafikolycka

Av Hannah Gustafsson
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En chef på häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter en trafikolycka, skriver GP. Vittnen ska ha sett en bil som vinglat och larmat polisen.

– Till slut blir det en kollision, personen kör in i ett räcke och backar in i en annan bil, säger åklagaren Thomas Willén till tidningen.

Personen erkänner händelseförloppet, men nekar till brott eftersom att denne inte ska ha haft uppsåt till olyckan.

Chefen togs ur tjänst i mars tidigare i år, men Kriminalvården var fåordig kring orsaken.

Ska ha haft 2,35 promille i kroppen, enligt åklagaren
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Aftonbladet
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