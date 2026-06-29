Chef för häkte åtalas för rattfylla efter trafikolycka

En chef på häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter en trafikolycka, skriver GP. Vittnen ska ha sett en bil som vinglat och larmat polisen.

– Till slut blir det en kollision, personen kör in i ett räcke och backar in i en annan bil, säger åklagaren Thomas Willén till tidningen.

Personen erkänner händelseförloppet, men nekar till brott eftersom att denne inte ska ha haft uppsåt till olyckan.

Chefen togs ur tjänst i mars tidigare i år, men Kriminalvården var fåordig kring orsaken.