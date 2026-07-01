Häkteschef lämnar – åtalas för körning med 2,35 promille

Chefen för häktet i Göteborg, Nordens största säkerhetshäkte, har valt att avsluta sin anställning efter att ha åtalats för grovt rattfylleri, skriver Göteborgs-Posten.

Enligt åklagaren uppmättes personens promillehalt till 2,35 efter en trafikolycka. Gränsen för grov rattfylla ligger på en promille.

Häkteschefen har i förhör sagt att det inte funnits uppsåt att köra rattfull. Personen togs ur tjänst i mars tidigare i år.