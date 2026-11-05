Ronaldo slutar i landslaget efter bråket
Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo avslutar landslagskarriären efter 234 matcher och ett EM-guld med Portugal.
– Nu är det dags att lämna tillbaka tröja nummer 7, säger han i en video på sociala medier.
I september hamnade Ronaldo i konflikt med förbundskapten Jorge Jesus efter att ha blivit bänkad under hela Nations League-mötet med Norge. Han lämnade därefter landslagssamlingen och anklagade förbundskaptenen för att ha svikit honom.
Ronaldo debuterade i Portugals landslag 2003 och har gjort 146 mål.
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