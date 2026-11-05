Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo avslutar landslagskarriären efter 234 matcher och ett EM-guld med Portugal.

– Nu är det dags att lämna tillbaka tröja nummer 7, säger han i en video på sociala medier.

I september hamnade Ronaldo i konflikt med förbundskapten Jorge Jesus efter att ha blivit bänkad under hela Nations League-mötet med Norge. Han lämnade därefter landslagssamlingen och anklagade förbundskaptenen för att ha svikit honom.

Ronaldo debuterade i Portugals landslag 2003 och har gjort 146 mål.