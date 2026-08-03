Jordbävningarna i Venezuela • Omni förklarar
Cristian letar fortfarande efter sin mamma – en månad efter jätteskalven
En dryg månad efter jordbävningarna i Venezuela har det officiella dödstalet passerat 5 500. Men tiotusentals människor saknas fortfarande. Samtidigt varnas nu för stora hälsorisker i spåren av katastrofen. De kommande veckorna beskrivs som kritiska.
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