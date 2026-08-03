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Jordbävningarna i VenezuelaOmni förklarar

Cristian letar fortfarande efter sin mamma – en månad efter jätteskalven

Räddningsarbetare och volontärer söker igenom rasmassorna. (Ariana Cubillos /AP/TT / AP)

En dryg månad efter jordbävningarna i Venezuela har det officiella dödstalet passerat 5 500. Men tiotusentals människor saknas fortfarande. Samtidigt varnas nu för stora hälsorisker i spåren av katastrofen. De kommande veckorna beskrivs som kritiska.

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