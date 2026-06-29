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Cyklist död utanför Laholm – fick träd över sig
En man i 65-årsåldern har dött efter att ha fått ett fallande träd över sig när han cyklade till jobbet under morgonen, rapporterar Hallandsposten.
– Det är ett enda träd som har fallit i den här stora skogen och det har han fått på sig när han har kommit cyklande, säger brandmästare Andreas Randevik till tidningen.
Räddningstjänsten inledde hjärt-lungräddning redan på plats och under kvällen kom beskedet att hans liv inte gått att rädda.
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