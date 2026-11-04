Dalahästen skyddas numera av EU:s nya system för geografiska beteckningar, skriver Patent och registreringsverket (PRV) i ett pressmeddelande.

Det betyder att den som vill sälja dalahästen måste uppfylla vissa krav. Bland annat måste den vara gjord i trä, målad på ett speciellt sätt och tillverkas i Mora, Rättvik eller Orsa. Det rapporterar SVT Dalarna.

– För många är dalahästen och köttbullar det första man associerar med Sverige. Det är en stark symbol, säger Monika Nowicka, avdelningsjurist på PRV.

Man får inte längre använda namnet hur som helst och man får inte lämna vilseledande uppgifter om var den är tillverkad. Reglerna gäller i hela EU samt vid försäljning på internet.