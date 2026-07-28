Daniel Eks förmögenhet växer – kan vara tredje rikast

Daniel Ek kan ha klättrat till tredjeplatsen på listan över Sveriges rikaste, rapporterar Affärsvärlden.

När tidningen rankade landets rikaste i mars låg Spotify-medgrundaren på nionde plats med en uppskattad förmögenhet på 91,5 miljarder kronor. Sedan dess har både försvarsbolaget Helsing och hälsobolaget Neko Health, där han är storägare, genomfört nya finansieringsrundor som uppvärderat bolagen kraftigt.

Enligt Affärsvärldens nya beräkningar är Daniel Ek nu god för 124 miljarder kronor. Jämfört med listan från mars skulle endast H&M-grundaren Stefan Persson och Axel Johnson-koncernens Antonia Ax:son Johnson vara rikare.