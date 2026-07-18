Globala folkhälsan • Omni förklarar
Kändisar älskar Daniel Eks hälsobolag – men är det hälsosamt?
Daniel Eks hälsobolag Neko Health tar in nära sju miljarder kronor för att expandera internationellt – med stöd från flera världskändisar. Samtidigt ifrågasätter läkare om helkroppsskanningarna verkligen ger de hälsofördelar som utlovas.
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