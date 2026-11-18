Danielsson får toppjobb i EU – blir sanktionsgeneral
Svenske ambassadören Lars Danielsson har fått ett nytt toppjobb i EU som ansvarig för att genomdriva de sanktioner som unionen utfärdar. Det rapporterar flera medier.
– Danielsson kommer att tillträda den 6 februari 2027 och stöttas av sanktionskontoret, säger kommissionären Ekaterina Zacharjeva på en pressträff.
Parallellt med utnämningen väntas EU-kommissionen meddela att en ny enhet för sanktioner bildas, vilket ger ordföranden Ursula von der Leyen större kontroll över maskineriet. Det skriver Politico.
bakgrund
Lars Danielsson
Wikipedia (sv)
Lars Gunnar Danielsson, född 9 mars 1953 i Halmstad, är en svensk diplomat och ämbetsman. Han var Sveriges EU-ambassadör mellan åren 2016 och 2023. Han har tidigare bland annat varit ambassadör i Sydkorea och i Tyskland samt statssekreterare åt statsminister Göran Persson. Sedan september 2023 är han rådgivare på kommunikationsbyrån Lumo Advice.
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