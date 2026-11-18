Svenske ambassadören Lars Danielsson har fått ett nytt toppjobb i EU som ansvarig för att genomdriva de sanktioner som unionen utfärdar. Det rapporterar flera medier.

– Danielsson kommer att tillträda den 6 februari 2027 och stöttas av sanktionskontoret, säger kommissionären Ekaterina Zacharjeva på en pressträff.

Parallellt med utnämningen väntas EU-kommissionen meddela att en ny enhet för sanktioner bildas, vilket ger ordföranden Ursula von der Leyen större kontroll över maskineriet. Det skriver Politico.