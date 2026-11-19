Danska folketinget har formellt godkänt försvars- och säkerhetsavtalet om Grönland med USA, rapporterar DR.

Enligt Time innebär avtalet långtgående eftergifter gentemot USA, som redan tidigare hade ett omfattande inflytande på det danska territoriet.

Avtalet togs fram tidigare i år, efter att Trump i åratal hotat att köpa eller invadera Grönland, som han menar är avgörande för USA:s säkerhet. Det grönländska styret ratificerade avtalet i början av november.