Grönlands parlament Inatsisartut har ratificerat det nya säkerhetsavtal de ingick med USA och Danmark i slutet av september, rapporterar DR.

16 ledamöter röstade för, sju lade ner sina röster, och ingen röstade nej.

Avtalet tillåter bland annat USA att bygga två nya militärbaser på Grönland. Det utestänger också länder utanför EU och Nato från investeringar i strategiska sektorer för att hindra att särskilt Ryssland och Kina utökar sitt inflytande.

Nu ska danska folketinget ratificera avtalet innan det träder i kraft. Processen inleds den 12 november och väntas vara avslutad en vecka senare.