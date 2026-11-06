Den danska lagstiftning som kommit att kallas ”gettolagen” tas i dag upp i Danmarks motsvarighet till Högsta domstolen, skriver AFP. Frågan rör en hyresvärd som 2022 vräkte sju familjer från ett flerfamiljshus i Helsingör för att de inte var ”västerlänningar”.

Familjerna har hävdat att de diskriminerats, men lägre domstolar har hittills dömt till hyresvärdens fördel. I december förra året fick de vräkta familjerna dock stöd av EU-domstolen som ifrågasatte lagens riktighet och menade att den kunde vara just diskriminerande.

– Jag litar på domarna och är ganska hoppfull, säger Eddie Khawaja som företräder hyresgästerna.