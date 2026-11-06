Danska ”gettolagen” prövas i domstol: ”Ganska hoppfull”
Den danska lagstiftning som kommit att kallas ”gettolagen” tas i dag upp i Danmarks motsvarighet till Högsta domstolen, skriver AFP. Frågan rör en hyresvärd som 2022 vräkte sju familjer från ett flerfamiljshus i Helsingör för att de inte var ”västerlänningar”.
Familjerna har hävdat att de diskriminerats, men lägre domstolar har hittills dömt till hyresvärdens fördel. I december förra året fick de vräkta familjerna dock stöd av EU-domstolen som ifrågasatte lagens riktighet och menade att den kunde vara just diskriminerande.
– Jag litar på domarna och är ganska hoppfull, säger Eddie Khawaja som företräder hyresgästerna.
”Gettolagen”
Danmark införde 2018, under dåvarande statsminister Lars Løkke Rasmussen, en serie lagar för att bryta trenden med utsatta områden.
Platser som kategoriserades som parallellsamhällen kunde hamna på listor över ”omvandlingsområden”. Lagen kunde då sätta då press på bostadsbolag att minska andelen allmännyttiga bostäder genom försäljning, ombildning eller rivning.
Ett av kriterierna som kunde sätta press på hyresvärdar att agera var vilken andel av hyresgäster med ”icke-västlig” bakgrund som de hade.
Syftet med lagen har enligt politikerna varit att bryta segregationen.
Källa: TT/ETC