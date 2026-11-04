Molly Kareis Livingstone håller i en grön skylt där det står ”Vi har brug for vores SU”. Till höger går hennes vän Tristan Holsteen Nissen.

Många tusen studenter från 50 olika gymnasieskolor runtom i Danmark demonstrerade under dagen i Köpenhamn, rapporterar TT. De ansluter därmed till de europeiska studentprotesterna som började i Frankrike.

Det gemensamma målet för studenterna är att stoppa den danska regeringen från att skära ner i studiebidraget. Beroende på hur mycket pengar ens föräldrar tjänar vill politikerna antingen dra in studiemedlet helt eller gradvis trappa ner det, enligt nyhetsbyrån Ritzau.

Molly Kareis Livingstone går i täten för tåget och konstaterar att många studenter redan har det knapert som det är. Hennes vän Tristan Holsteen Nissen håller med:

– Jag tycker inte heller att ens föräldrars inkomst ska påverka hur mycket man får. Bara för att ens föräldrar tjänar mycket betyder det inte att man får mycket, säger han.