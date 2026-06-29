Därför anställer stora AI-labb så många filosofer
När AI-bolaget Anthropic nyligen uppdaterade sin chattbot Claude fick modellen ett 78-sidigt etiskt regelverk, internt kallat ”själsdokument”. Bakom arbetet står bland andra filoso…
The Economist
Why big AI labs are hiring so many philosophers
The technology presents all sorts of thorny proble…
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