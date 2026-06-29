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Innovation & framtid

Därför anställer stora AI-labb så många filosofer

The sculpture ”Le Penseur” (The Thinker, 1903) by French sculptor Auguste Rodin is pictured in the garden of the Musee Rodin. (Thibault Camus/AP)

När AI-bolaget Anthropic nyligen uppdaterade sin chattbot Claude fick modellen ett 78-sidigt etiskt regelverk, internt kallat ”själsdokument”. Bakom arbetet står bland andra filoso…

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The Economist

Why big AI labs are hiring so many philosophers

The technology presents all sorts of thorny proble…

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