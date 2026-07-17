Därför missade England ännu ett VM-guld
I flera världsmästerskap på raken har det sett likadant ut. En hög engelsk svansföring, en stark inledning och sedan som om initiativförmågan pyst ut som luften ur en ballong. Förl…
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