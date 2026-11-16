Därför säger GPS:en att Kyjivborna är i Peru
Ukrainarna befinner sig i Kyjiv – men deras mobiler hävdar att de är i Perus huvudstad Lima. Bakom förvirringen ligger ett ukrainskt försvarssystem som manipulerar GPS-signaler för…
The New York Times
They’re in Ukraine. Why Do Their Phones Say They’re in Peru?
GPS-linked devices have been insisting that Ukrain…
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