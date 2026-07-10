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Därför skaver Norges VM-succé: ”Svenskar inte så trygga”

Oscar Bobb, David Møller Wolfe, och Erling Braut Haaland jublar tillsammans. (JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN)

Varför retar Norges VM-succé upp vissa svenskar? En psykolog och en kyrkohistoriker menar att reaktionerna säger minst lika mycket om vår självbild som om grannlandets framgångar.

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