Slutspelet • Omni förklarar
Därför skaver Norges VM-succé: ”Svenskar inte så trygga”
Varför retar Norges VM-succé upp vissa svenskar? En psykolog och en kyrkohistoriker menar att reaktionerna säger minst lika mycket om vår självbild som om grannlandets framgångar.
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