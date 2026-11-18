Varningarna om AI • Omni förklarar
Det här är nya AI-rapporten som skrämt forskarna
Domedagslarmen kring artificiell intelligens duggar tätt. Men den här gången är det allvar. Eller?
En oroande upptäckt inne på AI-jätten Anthropic har fått forskare att slå larm. Framstående AI-experter hävdar att människan står på randen att förlora kontrollen. Vill det sig illa är det bara tre månader kvar tills maskinerna tar över.
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen