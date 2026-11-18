Nyligen släpptes en ny rapport från forskningsorganisationen Metr som pekar på att människor riskerar att förlora kontrollen. Open AI:s styrelseledamot, AI-forskaren Paul Christiano, har i ett föredrag varnat för risken att AI tar över – men också pekat på varför han ändå tror att hans bild är i mörkaste laget.

(Amanda Erickson / AP / TT / Youtube)