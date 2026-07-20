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Darline Graham svors in förra veckan. (J. Scott Applewhite /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Darline Graham kandiderar till broderns senatsplats

Av Adam Lindh
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Darline Graham ger sig nu officiellt in i det extrainsatta republikanska primärvalet i South Carolina om att efterträda sin avlidne bror Lindsey Graham på hans plats i senaten. Det uppger hon på måndagen, rapporterar Reuters.

– Jag känner ett inre lugn inför det. Kommer det att bli svårt? Ja, absolut, säger hon till Fox News.

Graham utsågs till tillförordnad senator efter sin bror förra veckan. Kort därefter gick Donald Trump ut och gav henne sitt stöd om hon skulle ge sig in i racet.

Det extrainsatta primärvalet hålls den 11 augusti, sedan Lindsey Graham tidigare i vår vann det ordinarie primärvalet.

Andra republikaner har också gett sig in i kampen, däribland kongressledamoten Ralph Norman
Reuters  · Ofta betalvägg
Republikaner har fram till 28 juli att ställa upp i primärvalet
NY Times  · Ofta betalvägg
Lindsey Graham dog tidigare i juli
www.theguardian.com
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