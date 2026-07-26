David Jonsson får axla ”Black Panther” i nya Marvelfilmen

”Black Panther” kommer tillbaka med en tredje film, men med en ny karaktär i huvudrollen: Prins T’Challa II. Det blev offentligt under Comic-con i USA.

Skådespelaren David Jonsson får axla den nya rollen. Chadwick Boseman, som spelade T’Challa i den första ”Black Panther”-filmen, dog i cancer 2020. Den andra filmen hade premiär 2022 och visade livet i Wakanda utan sin ledare.

I slutet fick man se Prins T’Challa II som barn. I den nya Marvelfilmen kommer vi att få följa honom som vuxen och hans väg till tronen.

Filmen kommer att ha premiär i slutet av 2028.