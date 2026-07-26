Ryan Gosling blir ”Ghost Rider” i Marvels nya film

Marvel planerar en ny ”Ghost Rider”-film med den högaktuelle skådespelaren Ryan Gosling i huvudrollen. Det presenterades under Comic-con som pågår i USA.

– Som ni vet är det här en karaktär jag har velat spela väldigt länge, sa han under konventet.

Filmens regissör Shawn Levy har nyligen arbetat med Gosling när de gjorde filmen ”Star Wars: Starfighter” som har premiär nästa år. Marvel är inte helt okänd mark för Levy då han ligger bakom storfilmen ”Deadpool & Wolverine” som hade premiär för två år sedan.

Den nya ”Ghost Rider”-filmen får premiär 2028.