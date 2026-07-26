Ryan Gosling blir ”Ghost Rider” i Marvels nya film
Marvel planerar en ny ”Ghost Rider”-film med den högaktuelle skådespelaren Ryan Gosling i huvudrollen. Det presenterades under Comic-con som pågår i USA.
– Som ni vet är det här en karaktär jag har velat spela väldigt länge, sa han under konventet.
Filmens regissör Shawn Levy har nyligen arbetat med Gosling när de gjorde filmen ”Star Wars: Starfighter” som har premiär nästa år. Marvel är inte helt okänd mark för Levy då han ligger bakom storfilmen ”Deadpool & Wolverine” som hade premiär för två år sedan.
Den nya ”Ghost Rider”-filmen får premiär 2028.
bakgrund
Ghost Rider (Johnny Blaze)
Wikipedia (en)
Ghost Rider (Johnathon "Johnny" Blaze) is a fictional character appearing in American comic books published by Marvel Comics. He is the second Marvel character to use the name Ghost Rider, following Carter Slade (the Western comics hero later known as the Phantom Rider) and preceding Daniel Ketch, Alejandra Jones, and Robbie Reyes. The character's story begins when motorcycle stuntman Johnny Blaze becomes bound to the Spirit of Vengeance Zarathos after making a deal with Mephisto to spare his surrogate father. With his supernatural powers, Johnny seeks vengeance as the "Ghost Rider". The character has been featured in various media adaptations, such as television series, feature films, and video games. The character was portrayed by Nicolas Cage in the films Ghost Rider (2007) and Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011).
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