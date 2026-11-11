De varnade för Trump i tio år – nu hoppas de få tillbaka sitt parti
Under Donald Trumps två mandatperioder har hans republikanska kritiker marginaliserats och drivits ut ur partiet. Men efter fiaskot i mellanårsvalet ser den så kallade Never Trump-…
The Atlantic
We Did This for This Man?
The vindication of Never Trump conservatives
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