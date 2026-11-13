Delar av nationella proven har läckts av Tiktok-konto

Under torsdagen lade ett anonymt Tiktok-konto ut samtliga texter som elever i årskurs 9 kan få frågor om när de ska göra den muntliga delen av det nationella provet i svenska, rapporterar DN. Kontot har också publicerat några av frågorna som eleverna kan få.

Skolverket har bekräftat att det faktiskt rör sig om texter och frågor som finns med i provet. Men trots spridningen skriver man i ett mejl till TT att ”tack vare provets karaktär” går det fortfarande att använda.

Skolverket säger sig ha kontaktat Tiktok för att få kontot nedstängt.