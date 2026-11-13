Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Delar av nationella provet i svenska har läckt på Tiktok. Genrebilder.
Delar av nationella provet i svenska har läckt på Tiktok. Genrebilder. (George Walker IV/AP, Viktoria Bank/TT)
Inrikes

Delar av nationella proven har läckts av Tiktok-konto

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Under torsdagen lade ett anonymt Tiktok-konto ut samtliga texter som elever i årskurs 9 kan få frågor om när de ska göra den muntliga delen av det nationella provet i svenska, rapporterar DN. Kontot har också publicerat några av frågorna som eleverna kan få.

Skolverket har bekräftat att det faktiskt rör sig om texter och frågor som finns med i provet. Men trots spridningen skriver man i ett mejl till TT att ”tack vare provets karaktär” går det fortfarande att använda.

Skolverket säger sig ha kontaktat Tiktok för att få kontot nedstängt.

Nationella provet i svenska genomförs fram till den 4 december
TT
Kommentaren på Tiktok: ”Du har räddat hela mitt betyg”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Så sent som i våras läckte ett nationellt prov på sociala medier (12 mars)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Planerar ni jullov på hotell? Elite Hotels ger upp till 25% rabatt på två nätter, frukost ingår
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen