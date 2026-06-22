Demokraterna lockar fler väljare inför mellanårsvalet

Fler amerikanska väljare har röstat i Demokraternas primärval inför mellanårsvalet än i Republikanernas primärval, enligt en analys från Washington Post.

Totalt har 12,6 miljoner personer röstat i de demokratiska primärvalen, medan 8,6 miljoner har deltagit i de republikanska primärvalen.

Antalet demokratiska väljare har även ökat i traditionellt republikanska valdistrikt, bland annat i Georgias tionde kongressdistrikt.

Det finns en oro inom Republikanerna för att partiet kan förlora sin majoritet i kongressen i höst. Donald Trump har under året uppmanat republikanskt styrda delstater att rita om valdistrikten för att gynna partiet.

En av de mest uppmärksammade omritningarna har skett i Texas, men enligt Washington Posts analys är det oklart om strategin har gett önskad effekt. Demokraterna har fått fler röster i merparten av delstatens primärval, medan antalet republikanska röster endast ökade i två distrikt.