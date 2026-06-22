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Valskyltar inför inför primärvalen i Texas den 17 februari. (Eric Gay /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Demokraterna lockar fler väljare inför mellanårsvalet

Av Adam Lindh
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Fler amerikanska väljare har röstat i Demokraternas primärval inför mellanårsvalet än i Republikanernas primärval, enligt en analys från Washington Post.

Totalt har 12,6 miljoner personer röstat i de demokratiska primärvalen, medan 8,6 miljoner har deltagit i de republikanska primärvalen.

Antalet demokratiska väljare har även ökat i traditionellt republikanska valdistrikt, bland annat i Georgias tionde kongressdistrikt.

Det finns en oro inom Republikanerna för att partiet kan förlora sin majoritet i kongressen i höst. Donald Trump har under året uppmanat republikanskt styrda delstater att rita om valdistrikten för att gynna partiet.

En av de mest uppmärksammade omritningarna har skett i Texas, men enligt Washington Posts analys är det oklart om strategin har gett önskad effekt. Demokraterna har fått fler röster i merparten av delstatens primärval, medan antalet republikanska röster endast ökade i två distrikt.

I endast ett distrikt sjönk valdeltagande för Demokraterna
Washington Post  · Ofta betalvägg
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