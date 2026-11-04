Även guvernörsvalen har inneburit kännbara förluster för Republikanerna och president Donald Trump.

I Georgia blir demokraten Keisha Lance Bottoms USA:s första kvinnliga, svarta guvernör. Delstaten har haft en republikan som guvernör sedan 1998. Bottoms, tidigare borgmästare i Atlanta, lovade i sitt segertal att vara en guvernör för ”hela Georgia”.

– Vi skickar ett tydligt budskap om att vi vill ha en ledare som sätter Georgia först och som står upp mot allt kaos i Washington DC, säger hon enligt AP.

I Texas blir Gina Hinojosa den första demokraten på över 30 år att utropas till guvernör. Hon tar över efter 11 år med republikanen Greg Abbott.

Demokraten Amy Acton kniper guvernörsposten i Ohio efter en jämn strid med den republikanske miljardären och tidigare republikanska presidentkandidaten Vivek Ramaswamy. Resultatet tyder på att Ohio, en delstat som blivit republikansk under det senaste decenniet, kan vara på väg att röra sig mot mitten igen, skriver Washington Post.