Företag som vill bygga datacenter i Texas står inför ett ”mardrömsscenario”, rapporterar Bloomberg. Den nyvalda demokratiska guvernören Gina Hinojosa har sagt att hon omedelbart vill stoppa nya byggen.

Detta tills nya regler finns på plats som skyddar invånarna mot höga elpriser och ger lokalsamhällen större inflytande.

Även i Georgia, Ohio och Pennsylvania har demokrater som vill bromsa utbyggnaden vunnit guvernörsvalen.

Totalt kan omkring hälften av den planerade utbyggnaden av AI-datacenter i USA möta hårdare regler och ökad granskning efter mellanårsvalet, enligt nyhetsbyrån.