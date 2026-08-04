Mellanårsvalet i USA • Omni förklarar
Demokraternas framtid står på spel – finns svaret i Michigan?
Fånga upp de ungas engagemang eller locka osäkra väljare ?
För Demokraterna kan det valet avgöra partiets öde i mellanårsvalet.
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