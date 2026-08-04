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Mellanårsvalet i USAOmni förklarar

Demokraternas framtid står på spel – finns svaret i Michigan?

Abdul El-Sayed och Haley Stevens konkurrerar om att bli Demokraternas kandidat i senatsvalet i Michigan. (TT/AP)

Fånga upp de ungas engagemang eller locka osäkra väljare ?

För Demokraterna kan det valet avgöra partiets öde i mellanårsvalet.

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