Den europeiska dominansen består – trots alla nya lag
I årtionden har det talats om en förändring av fotbollen – en breddning av toppkandidaterna bortom Europa. Men facit talar ett tydligt språk: Europa är lika dominant som förr.
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