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Sport

Den europeiska dominansen består – trots alla nya lag

Kap Verde-spelarna Gilson Benchimol deppar efter den snöpliga förlusten mot Argentina. (George Walker IV /AP/TT / AP)

I årtionden har det talats om en förändring av fotbollen – en breddning av toppkandidaterna bortom Europa. Men facit talar ett tydligt språk: Europa är lika dominant som förr.

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