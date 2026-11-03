C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist föll i vad Aftonbladets Oisin Cantwell beskriver som ”den mest löjeväckande statsministeromröstningen i historien”. Han skriver att partiet har fler röda linjer än en treåring i trotsåldern och menar att den saken måste ändras:

”Vad nu Centern än bestämmer sig för vore det klokt för partiet att riva av plåstret, komma fram till en inriktning och tugga i sig den svekdebatt som följer, vilken sida partiet än väljer.”

SR Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén konstaterar att omröstningarna är det ”verktyg som talmannen har för att få processen att över huvud taget gå framåt.” Men hon är skeptisk till om den verkligen kommer att kunna resultera i en regering:

”Just nu ser jag inte att det går. Då är det extraval som står till buds.”