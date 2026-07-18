DeSantis motsätter sig Trumps favorit till guvernör

Ett av Republikanernas knepigaste primärval kan utspela sig i Florida, där en kandidat ska utses till att efterträda guvernören Ron DeSantis. Men DeSantis motsätter sig Donald Trumps favorit, rapporterar CNN.

Trump har gett stöd till kongressledamoten Byron Donalds. DeSantis har däremot under flera månader argumenterat för att Donalds inte är lämplig som efterträdare och ska enligt uppgifter till CNN ha framfört det till Trump.

Samtidigt har han inte gett sitt stöd till någon alternativ kandidat och har i stället motarbetat andra kandidater. Han har varken ställt sig bakom en kandidatur från sin viceguvernör Jay Collins eller den tidigare talmannen i Floridas representanthus, Paul Renner.

Hans strategi har frustrerat flera av hans kvarvarande allierade. Samtidigt har den gjort honom allt mer isolerad inom partiet, vilket skapar osäkerhet kring hans politiska framtid.