Demokraternas framtid • Omni förklarar
Det står i Joe Bidens nya memoarbok – som Demokraterna helst sluppit
Joe Bidens nya memoarbok ”Promise me, America” finns nu i butikshyllorna.
Där ger han sin bild av bland annat den uppmärksammade fiaskodebatten, Trump och Putin.
Redan på förhand har boken oroat de dempkratiska partivännerna.
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