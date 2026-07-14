Digital reklam i Stockholms t-bana sågas: ”Sell out”

Nya digitala reklamskyltar i Stockholms tunnelbana har fått en del resenärer att se rött, skriver Svenska Dagbladet.

Reklamskyltarna finns på bland annat Hötorgets station, som förra året renoverades för att få den att se ut som på 1950-talet. Men nere vid spåren syns nu en stor digital skylt och i hela t-banenätet ska ett 70-tal skärmar upp.

Konstprofessorn Annika Öhrner säger att nivån på konsten i t-banan är hög men att det förstörs av en ”sell out” genom avtalet med reklamjätten JCD.

– Man behöver inte vara designer för att se hur fult det är.

Trafiknämnden i Region Stockholm säger att det kan ske ”estetiska anpassningar” i ett senare skede och trafikregionrådet Jakop Dalunde (MP) säger att synpunkterna tas på allvar.