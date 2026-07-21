Dimons varning: Undvik aktier och statsobligationer

Jamie Dimon, vd och styrelseordförande för JP Morgan Chase, köper i dagsläget varken aktier eller amerikanska statsobligationer med längre löptid. Det säger han i en intervju med CNBC.

Dimon menar att investerare underskattar riskerna som finns.

– Jag tror att riskerna är högre än vad många tror, säger Dimon och pekar på krigen i Ukraina och Mellanöstern, spänningarna mellan USA och Kina och stigande försvarsutgifter i en tid när statsskulderna redan är höga.

Det är inte första gången som Dimon, som leder världens högst värderade bank, går ut och varnar allmänheten om de ekonomiska risker som han ser.