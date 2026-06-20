Direktflyg London–Sydney på gång: ”Studerat jetlag”

Hur gör man en 20 timmar lång flygning över halva världen så behaglig som möjligt? Australiska flygbolaget Qantas har analyserat frågan i många år och tagit fram ett specialanpassat plan ihop med Airbus för ändamålet. Nu är man redo att under nästa år öppna den första direktförbindelsen mellan Sydney och London, enligt Bloomberg.

– Vi har studerat hur långdistansresor påverkar kroppen och vilka effekter jetlag har på kroppen. Vi har gott om data som vi har integrerat i våra tjänster och i reseupplevelsen, säger Qantas vd Vanessa Hudson.

Flygplansflottan, som bygger på modellen A350-1000, har bland annat utrustats med en hälsozon där passagerarna kan vandra omkring och stretcha.

Flygningen kommer bli den längsta i världen.