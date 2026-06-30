Död bebis hittad på toalett – efter festival i USA
En omkring en månad gammal bebis har hittats död i en portabel toalett efter festivalen Electric Forest i delstaten Michigan i USA, rapporterar AP.
Kroppen hittades av en anställd på företaget som ansvarar för festivalens toaletter.
En obduktion genomfördes under måndagen, men dödsorsaken har ännu inte offentliggjorts av delstatspolisen. I nuläget utreds dödsfallet inte som mord.
Det är oklart om barnet har kunnat identifieras eller om polisen har kommit i kontakt med någon förälder eller annan närstående.
Festivalen, som hålls i närheten av Lake Michigan, pågick mellan torsdagen och söndagen förra veckan och brukar locka tiotusentals besökare.
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