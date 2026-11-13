En död näbbval har bärgats från Göteborgs hamn, rapporterar DN. Bärgningen var en gemensam ansträngning av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Kustbevakningen och Göteborgs marinbiologiska laboratorium.

Valen vägde nästan ett ton och var en utmaning att bärga, skriver Informationscentralen för Västerhavet på Facebook.

Nu ska valen skickas till SVA för obduktion och analys. SVA ska bland annat försöka fastställa dödsorsaken.