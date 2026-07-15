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Genrebild på polisbil och polisavspärrningar. (Pontus Lundahl/TT)
Inrikes

Död person hittad utomhus i Solna

Av Emma Hedlin
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Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en död person hittats i ett skogsområde kring Råstasjön i Solna.

Det var en förbipasserande som upptäckte personen på tisdagskvällen.

Polisen skriver på sin hemsida att det inte finns några uppgifter som tyder på att personen utsatts för brott, men att en förundersökning har inletts då brott inte går att utesluta.

Personen är inte identifierad
Expressen
En teknisk undersökning har utförts
Sveriges Television
Polisens notis
polisen.se

Råstasjön, Solna

karta
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