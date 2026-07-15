Död person hittad utomhus i Solna

Polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en död person hittats i ett skogsområde kring Råstasjön i Solna.

Det var en förbipasserande som upptäckte personen på tisdagskvällen.

Polisen skriver på sin hemsida att det inte finns några uppgifter som tyder på att personen utsatts för brott, men att en förundersökning har inletts då brott inte går att utesluta.