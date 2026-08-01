Döda elefanterna i Kenya cyanidförgiftades

De elefanter som dött i en nationalpark i Kenya har sannolikt förgiftats när de fått i sig bekämpningsmedel som används på tomatodlingar, enligt kenyanska myndigheter.

Spår av cyanid har hittats i de döda djuren.

– Cyanid är en väldigt giftg kemikalie. Om elefanter äter det kan de inte överleva länge, säger Erustus Kanga vid Kenya wildlife service enligt The Guardian.

Det var i början av veckan som nyheten kom att flera elefanter hittats döda. Totalt rör det sig om 15 djur.