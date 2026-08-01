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En elefant framför Kilimanjaro, i Amboseliparken. Arkivbild. (Brian Inganga /AP/TT / AP)
Döda elefanterna i Kenya

Döda elefanterna i Kenya cyanidförgiftades

Av Samuel Inghammar
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De elefanter som dött i en nationalpark i Kenya har sannolikt förgiftats när de fått i sig bekämpningsmedel som används på tomatodlingar, enligt kenyanska myndigheter.

Spår av cyanid har hittats i de döda djuren.

– Cyanid är en väldigt giftg kemikalie. Om elefanter äter det kan de inte överleva länge, säger Erustus Kanga vid Kenya wildlife service enligt The Guardian.

Det var i början av veckan som nyheten kom att flera elefanter hittats döda. Totalt rör det sig om 15 djur.

Området är en stor tomatproducent
www.theguardian.com
Första gången på länge som så många döda elefanter hittats – insatserna mot tjuvjakt har varit framgångsrika i området
BBC
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