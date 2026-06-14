Dödlig jordbävning höjde havsbotten två meter

En man leder sin motorcykel över en förstörd väg i södra Filippinerna.

Den kraftiga jordbävning som drabbade södra Filippinerna i veckan fick havsbotten att höjas med två meter. Det uppger landets miljödepartement, enligt The Guardian. Den kraftiga höjningen orsakade omfattande skador på det marina livet och korallrev.

”De utsatta korallerna och sjögräsen har börjat dö ut, liksom de djur som är beroende av dem, däribland revfiskar, ålar, musslor och snäckor”, skriver myndigheten i ett uttalande.

På många ställen har också kustlinjerna förlängts med över 200 meter i samband med höjningen av havsbotten.

Minst 61 personer dog i jordbävningen och 40 saknas fortfarande.