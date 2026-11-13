Dödliga drabbningar vid guldgruvor i norra Guinea
Fler än hundratusen människor har drivits på flykt i och från Guinea. Det rapporterar AFP.
Den 2 november utfärdade landets regering ett förbud mot illegal brytning i guldgruvor i nordöstra Guinea. Snart hade väpnade styrkor skickats till området. I de våldsamma drabbningar som följt har minst tio personer dödats och fler än 1 200 gruvarbetare frihetsberövats.
Samtidigt har tiotusentals drivits på flykt, många av dem har tagit sig över gränsen till Mali. I huvudstaden Bamako uppges minst 100 000 ha anlänt, i gränsstaden Kourémalé rör det sig om ytterligare 60 000.
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