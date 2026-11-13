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Illustrationsbild från mali, dit en stor mängd flyktingar nu tagit sig.
Illustrationsbild från mali, dit en stor mängd flyktingar nu tagit sig. (Henrik Montgomery / TT)
Politiska läget i Guinea

Dödliga drabbningar vid guldgruvor i norra Guinea

Av Peter Johansson
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Fler än hundratusen människor har drivits på flykt i och från Guinea. Det rapporterar AFP.

Den 2 november utfärdade landets regering ett förbud mot illegal brytning i guldgruvor i nordöstra Guinea. Snart hade väpnade styrkor skickats till området. I de våldsamma drabbningar som följt har minst tio personer dödats och fler än 1 200 gruvarbetare frihetsberövats.

Samtidigt har tiotusentals drivits på flykt, många av dem har tagit sig över gränsen till Mali. I huvudstaden Bamako uppges minst 100 000 ha anlänt, i gränsstaden Kourémalé rör det sig om ytterligare 60 000.

Stor mängd flyktingar från olika länder i Västafrika har tagit sig till Mali
TT
Kaos under gruvarbetarnas flykt
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Politiska läget i GuineaGuineaAfrikaMali