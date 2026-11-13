Moussas fru försvann i paniken: ”Det var rök överallt”

41-årige Moussa Konate från Elfenbenskusten berättar för AFP om den kaotiska flykten in i Mali från nordöstra Guinea.

– När säkerhetsstyrkorna uppmanade oss att fly så hände allting så snabbt [...] Människor knuffades och skrek och det var rök överallt, säger han.

Konate berättar om oron för sin fru. Hon är gravid i sjunde månaden. Hon försvann i tumultet, han har inte sett henne på flera dagar.

Över 100 000 människor har tagit sig till Malis huvudstad Bamako efter att säkerhetsstyrkorna inlett operationen mot gruvbrytningen i nordöstra Guinea.