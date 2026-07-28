Dödligt virus sprids bland vildkaniner i Älmhult

Gulsot sprids bland vildkaniner och harar i Älmhults kommun, rapproterar SVT Nyheter Småland.

Den senaste tiden har ett flertal döda vildkaniner hittats i kommunen och analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, påvisar att det handlar om viruset.

Smittan sprids snabbt genom direktkontakt, insekter och förorenade föremål. Däremot kan varken människor eller andra djur smittas.