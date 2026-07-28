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En tysk kanin, arkivbild. (Michael Probst / AP)
Inrikes

Dödligt virus sprids bland vildkaniner i Älmhult

Av Hannah Gustafsson
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Gulsot sprids bland vildkaniner och harar i Älmhults kommun, rapproterar SVT Nyheter Småland.

Den senaste tiden har ett flertal döda vildkaniner hittats i kommunen och analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, påvisar att det handlar om viruset.

Smittan sprids snabbt genom direktkontakt, insekter och förorenade föremål. Däremot kan varken människor eller andra djur smittas.

Om man ska flytta en död kanin bör man använda handskar för att minska risken för smittspridning
Sveriges Television
Om tama kaniner blir sjuka eller dör ska man kontakta veterinär
www.almhult.se
Kaningulsot
bakgrund · www.sva.se
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