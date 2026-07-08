”Doktor död” mördade 15 patienter i Berlin – får livstid

”Doktor död” döms till livstids fängelse för att ha mördat 15 patienter som han vårdat palliativt i Berlin, genom stora doser lugnande medel, skriver AFP.

Den 40-årige läkaren greps 2024, då misstänktes han för fyra fall av mord. Han ska ha försökt dölja morden genom att tända eld på offrens hem.

Men medan utredningen pågick framkom fler dödsfall som läkaren misstänktes ligga bakom. Trots att han nu döms för 15 av fallen är han fortfarande misstänkt i ett stort antal pågående mordutredningar.