Dokumentären ”You can see everything” får pris som bästa dokumentärfilm på Stockholms filmfestival. Det rapporterar TT.

Nathan Fielders och Lance Oppenheims gränsöverskridande dokumentär om den dömda bedragaren Elizabeth Holmes är festivalens avslutningsfilm. Även om filmfestivalen pågår tills på söndag så har priserna alltså tillkännagivits redan nu.

Bronshästen för bästa film på festivalen går till ”Chronovisor” av Jack Auen och Kevin Walker. Jordan Firstmans ”Club kid” får pris för både bästa manliga skådespelare och bästa regi.

Priset för bästa kvinnliga skådespelare går till Sophie Okonedo i ”Clarissa”.