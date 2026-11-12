Olivia Colman fick hederspris – höll tacktal på svenska
Den brittiska skådespelerskan Olivia Colman fick ta emot hederspriset ”Stockholm Achievement Award” på Stockholms filmfestival. Då passade hon på att hålla tacktalet på knackig svenska, enligt Moviezine.
– Tack så mycket för denna vackra utmärkelse och tack för att ni välkomnat oss till ert vackra land. Killen i passkontrollen var den enda ovänliga. Alla andra är helt underbara.
Under kvällen dök hon och den svenska storstjärnan Alexander Skarsgård upp i Vasastan, skriver Aftonbladet. De är båda aktuella med filmen ”Wicker”.
– Vi knatade runt i mina barndomskvarter. Det var fint att få visa henne mitt Stockholm, säger Skarsgård.