Den brittiska skådespelerskan Olivia Colman fick ta emot hederspriset ”Stockholm Achievement Award” på Stockholms filmfestival. Då passade hon på att hålla tacktalet på knackig svenska, enligt Moviezine.

– Tack så mycket för denna vackra utmärkelse och tack för att ni välkomnat oss till ert vackra land. Killen i passkontrollen var den enda ovänliga. Alla andra är helt underbara.

Under kvällen dök hon och den svenska storstjärnan Alexander Skarsgård upp i Vasastan, skriver Aftonbladet. De är båda aktuella med filmen ”Wicker”.

– Vi knatade runt i mina barndomskvarter. Det var fint att få visa henne mitt Stockholm, säger Skarsgård.