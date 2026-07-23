Domaren om skjutningarna: ”Karaktären av avrättningar”

Mordet på en 35-årig man i Eskilstuna i augusti 2024 utfördes ”på ett kallblodigt sätt”. Det säger domaren Anna Fridh Welin, som har suttit ordförande under rättegången i Eskilstuna tingsrätt, till Aftonbladet.

På torsdagen kom beskedet att Daniel Christensen och Lars-Göran Lundmark, båda 49 år gamla, döms för mordet på 35-åringen samt för mordförsök på en 19-årig man.

– Mordförsöket skedde i anslutning till offrets bostad, med offrets familj i närheten, och skottet avlossades på mycket nära håll. Skjutningarna har haft karaktären av avrättningar, säger Anna Fridh Welin till Aftonbladet.

Christensen döms till livstids fängelse medan Lundmark får sitt straff tidsbestämt till 16 år. Orsaken är att Lundmark var behjälplig under utredningen, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.