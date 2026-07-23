Två män döms för mord och mordförsök i Eskilstuna

Eskilstuna tingsrätt dömer Daniel Christensen och Lars-Göran Lundmark, båda 49 år gamla, för ett mord på en 35-årig man samt för mordförsök på en 19-årig man i Eskilstuna i slutet av augusti 2024.

Christensen döms till livstids fängelse medan Lundmarks straff tidsbestäms till 16 år. Enligt tingsrättens pressmeddelande beror det på att han har varit behjälplig i utredningen.

Den mördade 35-åringen – som av Eskilstuna-Kuriren tidigare har beskrivits som ”gängledare” – sköts ihjäl med minst fem skott i stadsdelen Årby. Dagen därpå försökte Christensen och Lundmark även mörda 19-åringen, som klarade sig undan med ett skott i armen.

Ytterligare fyra personer döms för inblandning i mordet och mordförsöket. En 26-årig man och en 32-årig man döms för medhjälp till båda dåden.

Dessutom döms en 27-årig och en 32-årig kvinna för grovt skyddande av brottsling, genom att ha hyrt en bil samt fört över pengar åt Lundmark.