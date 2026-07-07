Domen: Därför kan Le Pen (och hennes fotboja) ställa upp i valet

Det skulle bli dagen då Marine Le Pen räknades ut. I stället blev det tvärtom. Den franska domstolen fällde henne för förskingring, men kortade valförbudet så kraftigt att dörren till presidentvalet 2027 plötsligt står på glänt.

Men segern har en hake, och den sitter runt hennes vrist. Nu vilar Frankrikes politiska framtid på ett besked hon väntas ge i kväll.