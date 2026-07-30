Domen: Fransman som slickade på sugrör bötfälls

Den 19-årige franska studenten Didier Gaspard Owen Maximilien åtalades i Singapore efter att ha slickat på ett sugrör vid en juicemaskin och sedan lagt tillbaka det. Nu har domen fallit och fransmannen bötfälls med motsvarande 4 500 kronor, rapporterar BBC.

Händelsen uppdagades efter att han själv spridit klippet där han slickade på sugröret med bildtexten ”Staden är inte säker”.

Fallet har fått stor uppmärksamhet världen över eftersom 19-åringen riskerade fängelsestraff. Han har erkänt brottet, vilket fick domstolen att döma ut ett lindrigare straff.

I en kommentar uppger advokaten Kalidass Murugaiyan att Maximilien är mycket ångerfull, skriver The Strait Times.